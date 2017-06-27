ВЗЯТОЧНИЦУ - НА ЧИСТУЮ ВОДУ!

Прокурор ЗАТО Железногорск направил в суд дело о получении инспектором ГИМС взяток от судоводителей за фальшивые права на управление маломерными судами



Органами следствия закончено расследования уголовного дела в отношении бывшего государственного инспектора по маломерным судам обособленного подразделения, без образования юридического лица Железногорского инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Красноярскому краю», обвиняемой в получении взяток от жителей Красноярского края.

По версии обвинения с 1 августа по 29 сентября 2016 года инспектор при пособничестве своего знакомого получила взятки в размере от 20 до 40 тысяч рублей от 11-ти жителей Красноярского края за оказание содействия при сдаче теоретической части экзамена при получении государственной услуги по аттестации судоводителей на право управления маломерными судами, а затем внесла в официальные документы (личную карточку судоводителя) недостоверные сведения об успешной сдаче экзамена указанными гражданами, что им позволило в дальнейшем незаконно получить удостоверения на право управления маломерными судами.

Действия инспектора обвинением квалифицированы по ч. 3 ст. 290 (получение взятки через посредника за незаконные действия), 4.1. ст. 291.2 (мелкое взяточничество) и 4.1 ст. 292 (должностной подлог) УК РФ. Всего инспектор обвиняется в совершении 22 преступлений.

Действия соучастника, оказывавшего содействие инспектору, обвинением квалифицированы по ч.3 ст. 3 ч.3 ст. 290 и ч.3 ст. 3 ч.1 ст. 291.2 УК РФ как пособничество в получении взяток за незаконные действия. Пособник обвиняется в совершении 9 преступлений.

16 июня 2017 г. прокурором ЗАТО Железногорск по делу утверждено обвинительное заключение, которое 23 июня 2017г. было направлено в Железногорский городской суд для рассмотрения по существу.

Источник: http://krasproc.ru