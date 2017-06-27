ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
Железногорское муниципальное предприятие «Горэлектросеть» в очередной раз признано победителем краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда по итогам 2016 года
К участию в ежегодном конкурсе, проводимом Агентством труда и занятости населения Красноярского края, заявилось более 100 номинантов. Краевой межведомственный координационный совет по охране труда определил победителей в нескольких группах.
МП «Горэлектросеть» стало лучшим в номинации «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, предоставление прочих коммунальных услуг».
В рейтинге лучших организаций Красноярского края по охране труда МП «Горэлектросеть» на протяжении нескольких лет стабильно занимает высокие позиции. Высокие достижения предприятия в сфере обеспечения производственной безопасности являются заслугой как работодателя – директора Анатолия Коваля, так и профсоюзной организации во главе с председателем профкома МП «ГЭС» Олегом Комиссаровым.
Смотр-конкурс по охране труда проводится Правительством Красноярского края ежегодно, сообщает сайт тпо-железногорск.рф.
Фото mpges.ru
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