ПЬЯНЫМ МОРЕ ПО КОЛЕНО?
На озере в поселке Новый Путь ЗАТО г. Железногорск утонул красноярец
Это произошло в субботу, 24 июня. Тело нашли сотрудники КГБУ «Спасатель» совместно с сотрудниками железногорской полиции на следующий день, 25 июня, рассказал по телефону пресс-секретарь МУ МВД по ЗАТО Железногорск Николай Селезнев
- В воскресенье, 25 июня, со дна озера в п. Новый Путь сотрудниками КГБУ «Спасатель» и железногорской полиции был поднят труп красноярсца 1990 года рождения.
24 июня около 15,30 он ушел купаться в состоянии алкогольного опьянения и пропал без вести. Отдыхающие вместе с ним товарищи пытались его найти, но безуспешно. Поэтому они обратились в полицию.
По данным краевого следственного комитета, сообщает сайт КТРК Красноярск, за выходные на территории края утонули четверо детей и трое взрослых.
В большинстве случаев причиной гибели взрослых становится алкогольное опьянение. Так произошло и с 29-летней девушкой, которая приехала со своими друзьями отдыхать на озеро Бархатово. Ночью она решила искупаться и практически на глазах у своих друзей, которые распивали спиртное, утонула, помочь ей никто не смог. Среди железногорцев утонувших нет.
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