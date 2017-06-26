ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 26 ИЮНЯ
26.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров
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Порошенко договорился с Макроном по Донбассу
Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».
Россия оставила Порошенко без Ан-148
Россия и Украина прекращают совместное производство самолета Ан-148 из-за политических взаимоотношений. На данный момент в Воронеже завершается работа по строительству последних самолетов. Об этом сообщает RNS.
Трамп назвал условие встречи с Путиным на G20
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство ряда представителей его администрации, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой…
Порошенко: украинские флаги скоро вернутся в Крым
Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что украинцев и крымских татар роднит стремление вернуть Крым под контроль Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства заявлении.