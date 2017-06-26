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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - НИКОЛАЙ ПАСЕЧКИН
26.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 29 июня
ПОЛЯНСКОГО ОПЕРИРОВАЛИ

ПОЛЯНСКОГО ОПЕРИРОВАЛИ
26.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорец Игорь Полянский получил травму на Чемпионате Европы по триатлону
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
26.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорцы участвуют в чемпионате профмастерства ракетно-космической отрасли
СПРАВКА С СЕКРЕТОМ

СПРАВКА С СЕКРЕТОМ
26.06.17 | Главные темы / Происшествия
Полицейские Железногорска установили факт использования заведомо подложного
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

В ЕДИНОМ СТИЛЕ
26.06.17 | Главные темы / Cобытия
ООО "Строительно-монтажное ремонтное производство" ГХК выполняет ремонт фасада

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 26 ИЮНЯ

26.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров



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