ПОЛЯНСКОГО ОПЕРИРОВАЛИ

Железногорец Игорь Полянский получил травму на Чемпионате Европы по триатлону



В минувшие выходные в Германии прошел чемпионат Европы на спринтерской дистанции. Чемпионами Европы по триатлону в спринте стали португалец Жоао Перйера и немка Лаура Линдеман. В гонке элиты наивысший результат показала красноярка Анастасия Абросимова, занявшая шестое место. У мужчин лучший из россиян Дмитрий Полянский финишировал только 20-м.



Железногорцу Игорю до финиша благополучно добраться не удалось. Уже на первом этапе в плавании на первом буйке Игорю свернули плечо. Собравшись силами, Игорь доплыл до берега и поехал дальше. Во второй группе они почти догнали лидирующий пелотон. Но в этот момент на трассе падает исландский гонщик Рагнарссон, возле исландца останавливается полицейский мотоцикл. В этот момент с поворота вылетает группа Игоря Полянского. Траектория движения ложится прямо в мотоцикл, массовый завал. Игорь вскакивает и бросается к мотоциклисту, чтобы сделать тому вежливое замечание. Но в этот момент бросает взгляд на руку, а там палец почти оторван, кисть раздроблена. Операция на плече и пальце длилась под наркозом три часа.

В чемпионате выступали и два российских ветерана. В группе 60-64 года из 52 участников красноярец Искандар Шахов занял восьмое место, в группе 55-59 лет аналогичный результат - 8 место из 48 претендентов зафиксировал томич Олег Суходолин. Жесткая конкуренция и сложная велотрасса не позволила опытным ветеранам пополнить свою медальную коллекцию.



По информации Крастриатлон и Спорт.ру.