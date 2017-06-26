МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В понедельник, 26 июня, в Москве задержали известную столичную стритрейсершу Мару Багдасарян. В данный момент сотрудники правоохранительных органов ведут девушку в суд, где должно быть принято решение об аресте.Президент Украины Петр Порошенко заявил о достижении договоренности с президентом Франции Эммануэлем Макроном подготовить проект вариантов урегулирования конфликта в Донбассе в «нормандском формате», который может получить название «формулы Макрона».Россия и Украина прекращают совместное производство самолета Ан-148 из-за политических взаимоотношений. На данный момент в Воронеже завершается работа по строительству последних самолетов. Об этом сообщает RNS.Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным с соблюдением всех дипломатических формальностей, несмотря на беспокойство ряда представителей его администрации, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой…Президент Украины Петр Порошенко выразил мнение, что украинцев и крымских татар роднит стремление вернуть Крым под контроль Киева. Об этом говорится в опубликованном на сайте главы государства заявлении.