МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Железногорцы участвуют в чемпионате профмастерства ракетно-космической отрасли
16 сотрудников представят Решетнёвскую фирму на Втором отраслевом чемпионате по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА 2017».
10 решетнёвцев выступят в качестве участников. Они будут защищать честь компании «ИСС» во всех шести компетенциях чемпионата, а именно: инженерная графика CAD, токарные работы на станках с ЧПУ, фрезерные работы на станках с ЧПУ, сварочные технологии, электроника и прототипирование. Ещё шестеро решетнёвцев вошли в состав экспертной комиссии, задачей которой является подготовка конкурсных заданий, а также контроль за работой участников на соревновательных площадках.
Чемпионат «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА 2017» является отборочным туром национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-tech 2017, который пройдёт осенью в Екатеринбурге, сообщает iss-reshetnev.ru
Фото с сайта stolitca24.ru
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