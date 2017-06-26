СПРАВКА С СЕКРЕТОМ
26.06.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 47 | Автор: Галина Процкая
Полицейские Железногорска установили факт использования заведомо подложного документа
В начале 2017 года 25-летний житель Железногорска за кражу был приговорен к наказанию в виде обязательных работ. Подметать дворы провинившийся не пожелал, а - во избежание замены наказания на лишение свободы - предоставил справку о нахождении на амбулаторном лечении.
Полицейские установили, что представленный документ является подложным, какого-либо обращения гражданина в больницу не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ сроком до 2 лет.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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