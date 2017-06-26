В ЕДИНОМ СТИЛЕ

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ООО "Строительно-монтажное ремонтное производство" ГХК выполняет ремонт фасада

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26.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая

ООО «СМРП ГХК» выполняет ремонт фасада столовой «Заря»

Строительно-монтажное ремонтное производство (СМРП) - «дочернее» общество ГХК выиграло тендер на ремонт фасада здания столовой «Заря», которое принадлежит ГХК.

Всего на объекте ежедневно трудятся 12 рабочих, в их задачу входит приведение в порядок 1000 кв.м фасада, ремонт отмостков и ограждения вокруг столовой. За электрическую часть отвечает ООО «ПРЭХ ГХК». Все работы планируется завершить к 15 сентября.

- При проведении ремонта крайне важно сохранить исторический облик здания, - говорит директор ООО «СМРП ГХК» Алексей Сергейкин. - Это часть архитектурного ансамбля города, придающего ему тот неповторимый шарм, который отмечают и жители, и гости нашего города. Мы гордимся тем, что вносим свой вклад в сохранение культурного наследия Железногорска.

Отметим, что работы по обновлению фасадов ведутся в порядке текущих эксплуатационных ремонтов зданий, параллельно используется возможность привнесения стилевых изменений. Был сформирован «Единый корпоративный дизайн зданий предприятия», который позволяет грамотно распоряжаться нормативными средствами для создания нового качества архитектурных решений. Причём, выбор дизайна осуществлялся с учётом мнения трудового коллектива предприятия. В 2016 году на голосование были представлены четыре варианта фасадов, разработанных с учётом необходимости сохранения исторического наследия. В голосовании приняли участие 437 работников комбината.

Воплощение проекта началось в 2016 году, когда было отремонтировано главное здание комбинатоуправления. В 2017 году первой на очереди обновления - столовая «Заря», затем планируется облагородить фасады зданий «ОКБ КИПиА» и НП МЦИК. Проект «Единый корпоративный дизайн зданий предприятия» будет также распространяться на фасады всех зданий ГХК при проведении плановых ремонтов, сообщает официальный сайт ГХК.

Фото sibghk.ru 



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