Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
СЛУЖУ РОССИИ!

СЛУЖУ РОССИИ!
23.06.17 | Главные темы / Cобытия
100 выпускников Академии МЧС получили погоны лейтенантов внутренней службы
ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕХИ

ПРИЗНАНИЕ ЗА УСПЕХИ
23.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские выпускники — медалисты сегодня получили награды от ГХК
ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
23.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске 24 июня пройдет шествие выпускников
ПЕРЕКРЫТИЕ

ПЕРЕКРЫТИЕ
23.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске на два дня перекроют проезжую часть по улице Пушкина
ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ

ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ
23.06.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорские связисты устранили повреждение сетей связи

СЛУЖУ РОССИИ!

23.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Татьяна Фирсова

100 выпускников Академии МЧС получили погоны лейтенантов внутренней службы

Сегодня на площади Ленина 100 слушателям факультета инженеров пожарной безопасности Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, расположенной в Железногорске, вручили погоны лейтенантов внутренней службы.

С выпуском из Академии молодых специалистов поздравил Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. А уже завтра, в краевом центре, у молодых специалистов пройдёт выпускной.
Выпускной в этом году впервые решено провести в Красноярске, 24 июня в 12.00 на Площади Победы.

За историю Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России это четвертый выпуск специалистов.

Источник www.admk26.ru
Фото ГиГ



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 4+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ
20 июня 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
23 июня выпускники Академии МЧС России простятся с вузом и Железногорском
МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УЧАТСЯ

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ УЧАТСЯ
22 сентября 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Сибирской пожарно-спасательной академии открывается Школа молодых учёных и специалистов МЧС России
СЛУЖИМ РОССИИ

СЛУЖИМ РОССИИ
15 сентября 2014 | Раздел: Cобытия
••• Железногорские курсанты МЧС получили офицерские звания
МОЛОДЫЕ ОФИЦЕРЫ В СТРОЮ

МОЛОДЫЕ ОФИЦЕРЫ В СТРОЮ
17 сентября 2013 | Раздел: Cобытия
••• В Сибирской пожарно-спасательной академии Железногорска прошла церемония вручения первых офицерских званий слушателям пятого курса факультета инженеров пожарной безопасности

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

СК возбудил дело после смерти 11 новорожденных в Брянске
Следствие возбудило уголовное дело по статье «халатность» после смерти в новом брянском перинатальном центре 11 новорожденных в течение трех месяцев, сообщает СУСК по региону.

В Крыму арестовали командира батальона ДНР по запросу Украины
В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов.

Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
Чиновница из Тахтамукайского района Адыгеи, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, уволена; выпускница написала заявление о добровольном возврате медали, сообщает пресс-служба правительства республики.

Турчинов призвал немедленно отменить безвиз с Россией
Безвизовый режим с Россией необходимо отменить уже этим летом. С соответствующим предложением выступил глава СНБО Украины Александр Турчинов.

Рейс в Анталью задержали на 30 часов
В столице началась прокурорская проверка по факту задержки вылетов по маршруту Москва — Анталья.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (136)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.