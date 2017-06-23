СЛУЖУ РОССИИ!
23.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Татьяна Фирсова
100 выпускников Академии МЧС получили погоны лейтенантов внутренней службы
Сегодня на площади Ленина 100 слушателям факультета инженеров пожарной безопасности Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, расположенной в Железногорске, вручили погоны лейтенантов внутренней службы.
С выпуском из Академии молодых специалистов поздравил Глава администрации ЗАТО г. Железногорск Сергей Пешков. А уже завтра, в краевом центре, у молодых специалистов пройдёт выпускной.
Выпускной в этом году впервые решено провести в Красноярске, 24 июня в 12.00 на Площади Победы.
За историю Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России это четвертый выпуск специалистов.
Источник www.admk26.ru
Фото ГиГ
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