ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ

В Железногорске 24 июня пройдет шествие выпускников

Соберутся выпускники у главного входа в парк. И в 18,30 двинутся по центральной улице на площадь им. Ленина. Здесь в 19,15 начнется торжественная линейка.

Поэтому с 18:30 до 19:15 на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с ул. Ленина будет временно перекрыто движение транспортных средств. Движение на площади Ленина на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова будет перекрыто 18:30 до 20:30.



Отметим, что в этом году аттестат о среднем (полном) общем образовании по окончании 11-ти классов получат 376 учеников.