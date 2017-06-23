ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
23.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 33 | Автор: Татьяна Фирсова
В Железногорске 24 июня пройдет шествие выпускников
Соберутся выпускники у главного входа в парк. И в 18,30 двинутся по центральной улице на площадь им. Ленина. Здесь в 19,15 начнется торжественная линейка.
Поэтому с 18:30 до 19:15 на перекрестках и выездах из дворов в местах пересечения с ул. Ленина будет временно перекрыто движение транспортных средств. Движение на площади Ленина на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова будет перекрыто 18:30 до 20:30.
Отметим, что в этом году аттестат о среднем (полном) общем образовании по окончании 11-ти классов получат 376 учеников.
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