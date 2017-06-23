ПЕРЕКРЫТИЕ

В Железногорске на два дня перекроют проезжую часть по улице Пушкина

Причина — проведение ремонтных работ.

С 8.00 23 июня до 17.00 24 июня будет перекрыто дорожное движение по ул. Пушкина в районе жилого дома № 34 от ул. Ленина до ул. Свердлова.

Силами МП «Комбинат благоустройства» на проезжей части будет производиться восстановление бетонного основания после проведения ремонта теплотрассы. В дальнейшем будет выполнено асфальтирование.