РАДИОПРОГРАММА ОТ 23 ИЮНЯ
23.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 17 | Автор: Сергей Скляров
• Сладкое слово - ремонт
• Скейт-парк для экстремалов
• Митинг в день памяти и скорби
• Железногорцы увидят комедию "Две сестры"
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22 июня 2010 | Раздел: Cобытия••• 22 июня в Железногорске прошли мероприятия, посвященные скорбной дате - началу Великой Отечественной войны.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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Следствие возбудило уголовное дело по статье «халатность» после смерти в новом брянском перинатальном центре 11 новорожденных в течение трех месяцев, сообщает СУСК по региону.
В Крыму арестовали командира батальона ДНР по запросу Украины
В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов.
Чиновницу уволили после скандала с золотой медалью ее дочери
Чиновница из Тахтамукайского района Адыгеи, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, уволена; выпускница написала заявление о добровольном возврате медали, сообщает пресс-служба правительства республики.
Турчинов призвал немедленно отменить безвиз с Россией
Безвизовый режим с Россией необходимо отменить уже этим летом. С соответствующим предложением выступил глава СНБО Украины Александр Турчинов.
Рейс в Анталью задержали на 30 часов
В столице началась прокурорская проверка по факту задержки вылетов по маршруту Москва — Анталья.