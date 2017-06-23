ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ
23.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Татьяна Фирсова
Железногорские связисты устранили повреждение сетей связи
Повреждение сетей связи произошло в 11,00 на одном из домов по ул. Восточной. В связи с этим не было возможности транслировать радиопрограмму "Спектр-26", подготовленную журналистами редакции, не было и доступа в сеть Интернет. Сотрудники МП ГТС устранили повреждение в максимально короткие сроки.
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