ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРАНИЛИ

Следствие возбудило уголовное дело по статье «халатность» после смерти в новом брянском перинатальном центре 11 новорожденных в течение трех месяцев, сообщает СУСК по региону.В Ялте по запросу Украины в Интерпол задержан командир батальона ополчения Донецкой народной республики «Керчь» Вадим Погодин, заявил донбасский доброволец Иоанн Семенов.Чиновница из Тахтамукайского района Адыгеи, дочь которой обвинили в получении незаслуженной медали, уволена; выпускница написала заявление о добровольном возврате медали, сообщает пресс-служба правительства республики.Безвизовый режим с Россией необходимо отменить уже этим летом. С соответствующим предложением выступил глава СНБО Украины Александр Турчинов.В столице началась прокурорская проверка по факту задержки вылетов по маршруту Москва — Анталья.