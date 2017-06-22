ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 22 ИЮНЯ

Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.Знаменитый режиссер, президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков поделился подробностями программы мероприятия. Он рассказал, что на церемонии открытия конкурса прозвучит песня официального представителя МИД России Марии Захаровой.Частный дом рухнул в результате взрыва газа на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. В результате ЧП пострадал один человек.В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE.