ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!

День молодежи Железногорск отметит 1 июля

Площадка фестиваля будет состоять из семи ключевых зон:

Зона «Сцена» - это зона основного действия с розыгрышами, выступлениями приглашенных артистов, объявлениями и голосом фестиваля.

11.00 – 11.15 - открытие фестиваля.

11.15 - 11.45 – большая зарядка с чемпионом.

11.45 - 12.15 – работа гигантского «Твистера».

12.15 – 16.00 – выступление приглашенных артистов, городских рок-групп, работа ди-джеев.

16.00 – 18.00 - фестиваль красок.

18.00-18.10 - награждение победителей конкурса ГиГ и представителей флагманских программ.

18.15-18.45 - работа гигантского «Твистера».

18.10 – 20.10 - концертно-развлекательная программа. Выступление молодёжных групп Железногорска и Красноярска.

20.30 – 21.30 – группа «ДаБро’тное Кино».

21.30 – 22.30 - cover группа "Мятный бриз".

22.40 – 22.50 - выступление Арт-группы «Fabula».

23.00 - закрытие фестиваля.

Зона «Спорт» - площадка, на которой пройдут соревнования, конкурсы и мастер-классы. Время работы: 11.00 – 19.00 (16:00).

Зона «Едим тут» - зона питания, где 8-10 операторов быстрого питания на одной площадке смогут продавать свою продукцию. Время работы: 11.00 – 23.00.

Зона «Арт» - места по всей территории фестиваля для фотосессий и арт-объектов. Время работы: 11.00 – 23.00 (8 фотозон, 2 арт-объекта).

Зона «Дети» - на территории фестиваля будет целый парк развлечений с аттракционами и другими развлечениями для детей. Время работы: 11:00 - 19:00.

Зона «От партнеров» - это зона с ключевыми интерактивными локациями. Время: 11.00 – 20.30.

Зона «Мастер-класс» - зона активного действия. Участником площадки может стать любой желающий. Темы мастер-классов: творчество спорт, хореография, гастрономия.



23-25 июня в п. Подгорный пройдут спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.

План мероприятий:

23 июня Спортивный праздник среди молодежи поселков ЗАТО: Додоново, Новый Путь, Подгорный, Тартат, деревня Шивера.

9.50 – приезд участников;

10.00 – утренняя зарядка;

10.30 – веселые старты и подвижные игры;

11.20 – Спортивные игры:

- Мини-футбол (5х5) – юноши

- Пионербол (6х6) – девушки

12.45 – Награждение призеров и участников соревнований.

13.00 – Свободное плавание для участников соревнований.



24 июня Культурно-развлекательная программа

10.00 – 11.00 – Оздоровительная зарядка с «Чемпионом»!

20.00 – 23.00 – Концертная программа



25 июня Спортивно-оздоровительные мероприятия

9.50 – Регистрация участников.

10.00 – Соревнования по настольному теннису.

12.00 – Соревнования по стритболу.