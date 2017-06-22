ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!

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22.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 41 | Автор: Галина Процкая

День молодежи Железногорск отметит 1 июля

Площадка фестиваля будет состоять из семи ключевых зон:
Зона «Сцена» - это зона основного действия с розыгрышами, выступлениями приглашенных артистов, объявлениями и голосом фестиваля.
11.00 – 11.15 - открытие фестиваля.
11.15 - 11.45 – большая зарядка с чемпионом.
11.45 - 12.15 – работа гигантского «Твистера».
12.15 – 16.00 – выступление приглашенных артистов, городских рок-групп, работа ди-джеев.
16.00 – 18.00 - фестиваль красок.
18.00-18.10 - награждение победителей конкурса ГиГ и представителей флагманских программ.
18.15-18.45 - работа гигантского «Твистера».
18.10 – 20.10 - концертно-развлекательная программа. Выступление молодёжных групп Железногорска и Красноярска.
20.30 – 21.30 – группа «ДаБро’тное Кино».
21.30 – 22.30 - cover группа "Мятный бриз".
22.40 – 22.50 - выступление Арт-группы «Fabula».
23.00 - закрытие фестиваля.
Зона «Спорт» - площадка, на которой пройдут соревнования, конкурсы и мастер-классы. Время работы: 11.00 – 19.00 (16:00).
Зона «Едим тут» - зона питания, где 8-10 операторов быстрого питания на одной площадке смогут продавать свою продукцию. Время работы: 11.00 – 23.00.
Зона «Арт» - места по всей территории фестиваля для фотосессий и арт-объектов. Время работы: 11.00 – 23.00 (8 фотозон, 2 арт-объекта).
Зона «Дети» - на территории фестиваля будет целый парк развлечений с аттракционами и другими развлечениями для детей. Время работы: 11:00 - 19:00.
Зона «От партнеров» - это зона с ключевыми интерактивными локациями. Время: 11.00 – 20.30.
Зона «Мастер-класс» - зона активного действия. Участником площадки может стать любой желающий. Темы мастер-классов: творчество спорт, хореография, гастрономия. 

23-25 июня в п. Подгорный пройдут спортивные и культурно-развлекательные мероприятия.
План мероприятий:
23 июня Спортивный праздник среди молодежи поселков ЗАТО: Додоново, Новый Путь, Подгорный, Тартат, деревня Шивера.
9.50 – приезд участников;
10.00 – утренняя зарядка;
10.30 –  веселые старты и подвижные игры;
11.20 – Спортивные игры:
- Мини-футбол (5х5) – юноши
- Пионербол (6х6) – девушки 
12.45 – Награждение призеров и участников соревнований.
13.00 – Свободное плавание для участников соревнований. 
 
24 июня Культурно-развлекательная программа
10.00 – 11.00 – Оздоровительная зарядка с «Чемпионом»!
20.00 – 23.00 – Концертная программа
 
25 июня Спортивно-оздоровительные мероприятия
9.50 – Регистрация участников.
10.00 – Соревнования по настольному теннису.
12.00 – Соревнования по стритболу.



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КОММЕНТАРИИ К СТАТЬЕ:
Дата: Вчера, 23:31 | Статус: Пользователь offline | Автор: Жека , Группа: Посетители

зона-тут,зона-там.....а сама то площадка с этими зонами де...пкио,ракушка,цд????? я вообще слышал,что на Снежинке все это проходить будет....но точно эта инфа не подтверждена )))вот и бегай по всему городу, ИЩИ ЭТИ ЗОНЫ!!!!

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