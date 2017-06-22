ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

В Железногорске прошла акция "Звезда Героя", посвященная памяти Героя Советского Союза Михаила Николаевича Баскова

Накануне 76-й годовщины со Дня начала Великой Отечественной войны активисты штаба "Волонтеры Победы", Российского движения школьников, ребята из краевых ТОС, члены совета ветеранов при поддержке Комбината благоустройства и Нины Васильевны Дежурных провели акцию по озеленению клумбы в сквере Ленина, 7.

Цветочная клумба в форме пятиконечной звезды была сооружена в знак Памяти Героя Советского Союза Михаила Николаевича Баскова.

Всего в городе три подобных клумбы, которые установлены по адресам: Ленина 55а, Школьная 37, Ленина 7. На прошлой неделе актив Молодежного центра привел в порядок звезду на Ленина, 55а: убрал природный и бытовой мусор, прополол клумбу. Работы по облагораживанию клумб будут продолжены.