Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОДРЯДЧИКА ПРОВЕРИЛИ

ПОДРЯДЧИКА ПРОВЕРИЛИ
22.06.17 | Главные темы / Cобытия
Сегодня в поселке Первомайском идет ремонт придомовых территорий
ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!

ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
22.06.17 | Главные темы / Cобытия
День молодежи-2017 Железногорск отметит 1 июля
ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ
22.06.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске прошла акция "Звезда Героя", посвященная памяти Героя
ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22.06.17 | Главные темы / Cобытия
Митинг, посвящённый 76–ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны,
ПОКАЖИ СЕБЯ!

ПОКАЖИ СЕБЯ!
22.06.17 | Главные темы / Cобытия
 Продолжается приём заявок для участия в праздничном шествии в День города

ЗВЕЗДА ГЕРОЯ

22.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске прошла акция "Звезда Героя", посвященная памяти Героя Советского Союза Михаила Николаевича Баскова 

Накануне 76-й годовщины со Дня начала Великой Отечественной войны активисты штаба "Волонтеры Победы", Российского движения школьников, ребята из краевых ТОС, члены совета ветеранов при поддержке Комбината благоустройства и Нины Васильевны Дежурных провели акцию по озеленению клумбы в сквере Ленина, 7.

Цветочная клумба в форме пятиконечной звезды была сооружена в знак Памяти Героя Советского Союза Михаила Николаевича Баскова.

Всего в городе три подобных клумбы, которые установлены по адресам: Ленина 55а, Школьная 37, Ленина 7. На прошлой неделе актив Молодежного центра привел в порядок звезду на Ленина, 55а: убрал природный и бытовой мусор, прополол клумбу. Работы по облагораживанию клумб будут продолжены.



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 2+2=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
НА ВАХТЕ ПАМЯТИ

НА ВАХТЕ ПАМЯТИ
9 мая 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Сегодня на городском кладбище состоялся митинг памяти
ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ
8 мая 2017 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В рамках празднования 72-й годовщины Победы в Железногорске проходят праздничные мероприятия
ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
8 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
На сайте "Свежее ТВ" - программа празднования 70-летия Победы в Железногорске
БОИ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

БОИ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
12 мая 2010 | Раздел: Спорт
•••  В спорткомплексе «Октябрь» завершился российский турнир по боксу памяти Героя Советского Союза Михаила Баскова. Железногорские боксеры постарались не ударить в грязь лицом!  

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Опубликовано видео с места ЧП в Москве
Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.

«Дорогого стоит»: Путин восхитил россиян
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.

Михалков забрал себе песни Захаровой
Знаменитый режиссер, президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков поделился подробностями программы мероприятия. Он рассказал, что на церемонии открытия конкурса прозвучит песня официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Взрыв газа обрушил частный дом на Ставрополье
Частный дом рухнул в результате взрыва газа на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. В результате ЧП пострадал один человек.

Пусть работают: в Раде предложили отменить пенсии
В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (128)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.