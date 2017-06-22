ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
22.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 39 | Автор: Галина Процкая
Митинг, посвящённый 76 –ой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны, прошел в Железногорске
Память солдат, встретивших нападение фашистов в первый день войны, почтили фронтовики, труженики тыла, руководство города, курсанты МЧС, ребята из молодежного центра, студенты и школьники. Митинг на площади Победы завершился возложением цветов к обелиску «Ника». Все собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
В годы войны из призванных на фронт жителей сел и деревень, территории которых впоследствии вошли в ЗАТО Железногорск - Шумиха, Додоново, Калиновка, Ново-Николаевка, Новый Путь, Белорусская, Шивера - не вернулись 214 человек.
Фото Анастасии Совцовой
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