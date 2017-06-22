ПОКАЖИ СЕБЯ!
22.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 46 | Автор: Наталья Кокорина
Продолжается приём заявок для участия в праздничном шествии в День города
В этом году свой 67-ой день рождения Железногорск отметит 29 июля. Праздничные мероприятия в этом году пройдут в рамках городского проекта «Цветущий Железногорск» и будут посвящены Году экологии. Традиционно в День города состоится праздничное шествие.
В шествии могут принимать участие горожане всех возрастов, а также предприятия, учреждения, учебные заведения, дошкольные учреждения.
Заявки на участие принимаются до 21 июля по адресу: ул. Ленина, 23, Дворец культуры, кабинет методистов или по электронной почте cvgrek@yandex.ru
Информация:www.admk26.ru/
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
9 июня 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияОтпраздновать День города в Железногорск приглашают бывших жителей ЗАТО
27 июня 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияПринимаются заявки для участия в карнавальном шествии "Железногорск - наша семья"
15 мая 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / КультураВ клубе "Спутник" принимают заявки на участие в карнавальном шествии «Железногорск юбилейный»
6 июля 2011 | Раздел: Cобытия••• Подготовка к празднованию Дня города началась. Однако до сих пор неизвестно, будет ли поздравлять железногорцев с 61 годовщиной заезжая звезда или нет.
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ГУЛЯЙ, МОЛОДЕЖЬ!
Грэг, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: ДВОРЫ В АСФАЛЬТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ
Татьяна Фирсова, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Олег, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
НОВОСТИ ЧАСА
Опубликовано видео с места ЧП в Москве
Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.
«Дорогого стоит»: Путин восхитил россиян
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.
Михалков забрал себе песни Захаровой
Знаменитый режиссер, президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков поделился подробностями программы мероприятия. Он рассказал, что на церемонии открытия конкурса прозвучит песня официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Взрыв газа обрушил частный дом на Ставрополье
Частный дом рухнул в результате взрыва газа на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. В результате ЧП пострадал один человек.
Пусть работают: в Раде предложили отменить пенсии
В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE.
Пятеро рабочих погибли и один серьезно пострадал в канализационном колодце на западе Москвы. По предварительным данным, причиной несчастного случая могла стать вспышка метана.
«Дорогого стоит»: Путин восхитил россиян
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата под проливным дождём. Глава государства принял участие в церемонии без зонта и куртки. Об этом сообщается в аккаунте KremlinResident в Twitter.
Михалков забрал себе песни Захаровой
Знаменитый режиссер, президент Московского Международного кинофестиваля Никита Михалков поделился подробностями программы мероприятия. Он рассказал, что на церемонии открытия конкурса прозвучит песня официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Взрыв газа обрушил частный дом на Ставрополье
Частный дом рухнул в результате взрыва газа на Ставрополье, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС по региону. В результате ЧП пострадал один человек.
Пусть работают: в Раде предложили отменить пенсии
В Раде предложили отменить пенсии. С такой инициативой выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» Алексей Мушак. Его слова передает портал LIFE.