ПОДАРОК ЭКСТРЕМАЛАМ

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…