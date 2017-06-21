ПОДАРОК ЭКСТРЕМАЛАМ
21.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 50 | Автор: Наталья Булгак
Уже в ближайшую пятницу железногорские экстремалы опробуют новую площадку
Рядом со стадионом «Труд» (на месте старого хоккейного корта) открывается скейт-парк.
Городская администрация прислушалась к жалобам жителей Ленинградского на шум от скейтбордистов. Чиновники пошли навстречу и жителям, и спортсменам. Так как восстановление хоккейного корта в далекой перспективе, было принято решение отдать место экстремалам, и теперь они могут свободно заняться любимым видом спорта, никому не мешая.
Официально площадка открывается в пятницу, 23 июня в 18.30.
фото Наталья Булгак
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 17:03 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортНа железногорском стадионе «Труд» приводят в порядок баскетбольную площадку
4 декабря 2014 | Раздел: СпортТоржественное открытие катка на стадионе "Труд" состоится 6 декабря в 18 часов
30 мая 2013 | Раздел: Cобытия••• 1 июня в Железногорске откроется первый скейт-парк
17 июня 2011 | Раздел: Спорт••• На стадионе "Труд" в Железногорске будет второе футбольное поле с искусственным покрытием
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ДВОРЫ В АСФАЛЬТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ
Татьяна Фирсова, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Олег, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Админ, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НОВОСТИ ЧАСА
Названы сроки принятия решения о наказании в отношении спорта РФ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…
Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН
Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.
В ГД считают уместным ввести ответные меры на санкции США
Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…
Как сторонники Навального атакуют интернет
Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.
Нарколог оценил экспертизу по делу о «пьяном» мальчике
Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…
Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН
Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.
В ГД считают уместным ввести ответные меры на санкции США
Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…
Как сторонники Навального атакуют интернет
Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.
Нарколог оценил экспертизу по делу о «пьяном» мальчике
Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…