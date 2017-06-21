БАСКЕТБОЛ НА СТАРТЕ

На железногорском стадионе «Труд» приводят в порядок баскетбольную площадку

Любители баскетбола в предвкушении – совсем скоро начнет работу новая баскетбольная площадка. Несмотря на жару, рабочие торопятся закончить объект: поменяли основание, на завершающем этапе шлифовальные работы, еще остается покрасить, повесить новые щиты, обновить трибуны.

По словам заместителя руководителя Управления физкультуры и спорта Виктора Пуда, 1 июля площадка откроется для всех желающих. Добавим, прошлая баскетбольная площадка прослужила 8 лет.

Фото Натальи Булгак