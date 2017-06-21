РАДИОПРОГРАММА ОТ 21 ИЮНЯ
21.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 35 | Автор: Сергей Скляров
• Выселение за долги
• Дорожный ремонт
• Бронза легкоатлета
• Продуктовый вор
• "Старт" в ползунках
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
20 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияНа трассе "Красноярск-Железногорск" продолжится ремонт в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги»
20 июня 2016 | Раздел: Аудио / Радиопередачи• Куда потратят миллионы? • Дорожный ремонт • Медвежьи следы • День кинологической службы
13 августа 2015 | Раздел: Главные темы / CобытияРемонт ДК «Старт» в Подгорном завершится в этом году
15 апреля 2011 | Раздел: Cобытия••• Муниципальное предприятие "Комбинат благоустройства" проводит подготовку городских дорог к ямочному ремонту
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Жека, в новости: ДВОРЫ В АСФАЛЬТ
Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НЕ ПОПАДИСЬ В СЕТИ
Татьяна Фирсова, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Олег, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Жека, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Админ, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСК
НОВОСТИ ЧАСА
Названы сроки принятия решения о наказании в отношении спорта РФ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…
Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН
Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.
В ГД считают уместным ввести ответные меры на санкции США
Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…
Как сторонники Навального атакуют интернет
Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.
Нарколог оценил экспертизу по делу о «пьяном» мальчике
Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…
Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН
Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.
В ГД считают уместным ввести ответные меры на санкции США
Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…
Как сторонники Навального атакуют интернет
Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.
Нарколог оценил экспертизу по делу о «пьяном» мальчике
Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…