ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ
К Железногорску приближаются змеи
Еще одна «напасть» в районе Есауловки. В полях возле этой реки активизировались змеи и нападают на людей. Специалисты отмечают, что это произошло из-за сильной жары, которая стоит уже несколько дней на улице.
Пресмыкающиеся из-за палящего солнца начинают искать воду, поэтому массово ползут к водоему. К тому же, в том же районе горит сапропель, что тоже повлияло на поведение змей.
По информации сайта сосновоборск.ру, уже зафиксировано два укуса гадюкой детей. Оба пострадавших ребенка доставлены в Клиническую больницу №20 Красноярска.
Жителей, которые в эти дни собираются отдохнуть на реке Есауловка, призывают быть осторожными и бдительными. В случае обнаружения змеи стараться ее не провоцировать на агрессию.
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