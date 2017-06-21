Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ПОДАРОК ЭКСТРЕМАЛАМ

ПОДАРОК ЭКСТРЕМАЛАМ
21.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
23 июня железногорские экстремалы опробуют новую площадку
БАСКЕТБОЛ НА СТАРТЕ

БАСКЕТБОЛ НА СТАРТЕ
21.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
На железногорском стадионе «Труд» приводят в порядок баскетбольную площадку
ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ

ЗМЕИНОЕ НАШЕСТВИЕ
21.06.17 | Главные темы / Происшествия
К Железногорску приближаются змеи
РАСПЛАТА ЗА ДОЛГИ

РАСПЛАТА ЗА ДОЛГИ
21.06.17 | Главные темы / Cобытия
Судебные приставы начали процесс выселения многодетной семьи из 3-х комнатной
ОПАСНАЯ ТРЯСИНА

ОПАСНАЯ ТРЯСИНА
21.06.17 | Главные темы / Происшествия
12-летний мальчик провалился в горящий торфяник на берегу Есауловки и получил

РАСПЛАТА ЗА ДОЛГИ

21.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 89 | Автор: Татьяна Зимина

Судебные приставы Железногорска сегодня начали процесс выселения семьи из дома по Ленинградскому проспекту, 12

За жильцами числится долг в 700 тысяч рублей. Семья многодетная, проживала в 3-х комнатной муниципальной квартире с 2006 года и оплачивала коммунальные услуги крайне редко. По документам здесь прописаны мать и четверо детей, но фактически жилье занимает женщина-квартиросъемщик, трое ее несовершеннолетних детей и ее сожитель. О доходах и финансовом положении семьи ничего не известно. Неоднократные предупреждения и судебные решения о взыскании долга нанимательницей игнорировались. На шестом заседании суд постановил выселить неплательщиков, сообщила руководитель расчетно-кассового центра МП ГЖКУ Людмила Раздина.

- Семье будет предоставлена 2-х комнатная в переселенческом фонде по улице Саянская,3 - также по договору социального найма.

На момент выселения в квартире присутствовала только несовершеннолетняя девушка, самой хозяйки не было. Гражданский муж, который вскоре приехал, заявил, что уведомление о выселении лично в руки они не получали, о готовящейся процедуре не знали. Судебные приставы зачитали мужчине решение суда и дали время на сбор имущества.
Это уже второй случай выселения жильцов за долги. Зимой, по решению суда, 3-х комнатной квартиры по улице XXII Партсъезда лишились злостные неплательщики. Их тоже переселили в дом на Саянской, 3.

По информации Людмилы Раздиной, население задолжало управляющей компании 645 миллионов рублей.

Сейчас ГЖКУ активно работает с неплательщиками, чтобы не допустить столь крайней меры: предоставляет рассрочку, предлагает гасить коммунальные платежи частями. По закону процесс выселения может быть запущен, если жильцы не оплачивают коммунальные услуги полгода.

Фото Татьяны Зиминой



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ДОЛГ КУЛАКОМ КРАСЕН

ДОЛГ КУЛАКОМ КРАСЕН
23 августа 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
ГЖКУ намерено обратиться к коллекторам
ВЫСЕЛИЛИ - ЗА ДОЛГИ

ВЫСЕЛИЛИ - ЗА ДОЛГИ
4 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / Cобытия
В Железногорске мужчину выселили за долги из муниципальной квартиры
НЕ УЧУЯЛИ И НЕ СПОХВАТИЛИСЬ

НЕ УЧУЯЛИ И НЕ СПОХВАТИЛИСЬ
29 января 2016 | Раздел: Главные темы / Происшествия
Умершая жительница Железногорска пролежала в квартире пять лет 
ЭКОНОМИМ НА ЖИЛЬЕ

ЭКОНОМИМ НА ЖИЛЬЕ
30 марта 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Около пятисот железногорских семей смогут въехать в новые квартиры эконом класса

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Гость Гость, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Названы сроки принятия решения о наказании в отношении спорта РФ
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что санкции в отношении российского спорта за возможные допинговые нарушения на Олимпиаде 2014 года в Сочи должны быть утверждены не позднее октября…

Российский дипломат назначен заместителем генсека ООН
Бюро по борьбе с терроризмом возглавил Владимир Воронков Вчера представитель России был назначен на один из ключевых постов в ООН.

В ГД считают уместным ввести ответные меры на санкции США
Новые санкции США в отношении РФ контрпродуктивны, несут в себе мину замедленного действия, и российские контрмеры были бы уместны, заявил РИА Новости в рамках проходящего в Вашингтоне арктического форума депутат…

Как сторонники Навального атакуют интернет
Во вторник, 20 июня, активисты Александр Брусенцев, Александр Литреев и Владислав Здольников пожаловались в Следственный комитет на Роскомнадзор, обвинив ведомство в халатности.

Нарколог оценил экспертизу по делу о «пьяном» мальчике
Президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог, эксперт Общественной палаты Руслан Исаев прокомментировал RT информацию о том, что повторная экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в подмосковной…

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (120)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.