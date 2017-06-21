РАСПЛАТА ЗА ДОЛГИ
Судебные приставы Железногорска сегодня начали процесс выселения семьи из дома по Ленинградскому проспекту, 12
За жильцами числится долг в 700 тысяч рублей. Семья многодетная, проживала в 3-х комнатной муниципальной квартире с 2006 года и оплачивала коммунальные услуги крайне редко. По документам здесь прописаны мать и четверо детей, но фактически жилье занимает женщина-квартиросъемщик, трое ее несовершеннолетних детей и ее сожитель. О доходах и финансовом положении семьи ничего не известно. Неоднократные предупреждения и судебные решения о взыскании долга нанимательницей игнорировались. На шестом заседании суд постановил выселить неплательщиков, сообщила руководитель расчетно-кассового центра МП ГЖКУ Людмила Раздина.
На момент выселения в квартире присутствовала только несовершеннолетняя девушка, самой хозяйки не было. Гражданский муж, который вскоре приехал, заявил, что уведомление о выселении лично в руки они не получали, о готовящейся процедуре не знали. Судебные приставы зачитали мужчине решение суда и дали время на сбор имущества.
Это уже второй случай выселения жильцов за долги. Зимой, по решению суда, 3-х комнатной квартиры по улице XXII Партсъезда лишились злостные неплательщики. Их тоже переселили в дом на Саянской, 3.
По информации Людмилы Раздиной, население задолжало управляющей компании 645 миллионов рублей.
Сейчас ГЖКУ активно работает с неплательщиками, чтобы не допустить столь крайней меры: предоставляет рассрочку, предлагает гасить коммунальные платежи частями. По закону процесс выселения может быть запущен, если жильцы не оплачивают коммунальные услуги полгода.
Фото Татьяны Зиминой
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