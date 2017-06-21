НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 20 ИЮНЯ
21.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 9 | Автор: Сергей Скляров
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Вашингтон готовит ответ на действия России в Сирии
В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии», заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон. не уточнив деталей.
Трамп «не так» назвал Украину
Дональд Трамп в разговоре об Украине использовал артикль «the». Киевские власти неоднократно просили отказаться от артикля в названии государства. Об этом сообщает The Washington Post.
Украинский нардеп устроил парад полуголых помощниц в бассейне
Народный депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук опубликовал на своей странице в Facebook фото, на котором он в окружении полуголых девушек.