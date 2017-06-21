ВСЕГДА НА СТРАЖЕ
Участковый уполномоченный железногорской полиции раскрыл кражу личного имущества
В начале июня вечером семья совершила покупки в одном из супермаркетов города и с продуктовой тележкой подошла к своему автомобилю. Воспользовавшись невнимательностью потерпевших, неустановленное лицо тайно похитило два пакета с различными товарами.
Участковый уполномоченный полиции, изучив обстоятельства происшествия, с учетом знания обслуживаемой территории сделал предположение о возможном злоумышленнике.
В ходе проверки 31-летний ранее не судимый, не работающий гражданин был задержанм, и дал признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФи «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.
По данным МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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