ВСЕГДА НА СТРАЖЕ

Участковый уполномоченный железногорской полиции раскрыл кражу личного имущества

В начале июня вечером семья совершила покупки в одном из супермаркетов города и с продуктовой тележкой подошла к своему автомобилю. Воспользовавшись невнимательностью потерпевших, неустановленное лицо тайно похитило два пакета с различными товарами.

Участковый уполномоченный полиции, изучив обстоятельства происшествия, с учетом знания обслуживаемой территории сделал предположение о возможном злоумышленнике.

В ходе проверки 31-летний ранее не судимый, не работающий гражданин был задержанм, и дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 158 УК РФи «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – обязательство о явке.

По данным МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск