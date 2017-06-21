ОПАСНАЯ ТРЯСИНА
12-летний мальчик провалился ногой в горящий торфяник на берегу реки Есауловка и получил ожоги 1-2 степени
Об этом родственники ребенка сообщили телеканалу «Вести-Красноярск».
По словам матери мальчика, ее сын гулял с бабушкой по берегу реки Есауловка, где провалился в песок, под которым тлел торф. Врачи диагностировали у мальчика ожог 1-2 степени. Родителей ребенка заверили, что травма «заживет за 2-3 недели», не оставив шрамов.
Спустя некоторое время на место выехали сотрудники МЧС. Пожарные расчеты раскопали торфяник и залили его водой.
После инцидента со школьником вдоль берега Есауловки будет дежурить патруль. Добавим, причиной подземного пожара могли стать костры, разводимые отдыхающими.
Краевые СМИ и администрация Сосновоборска предупредили жителей об опасности пребывания на берегу реки. Мэрия призвала местных жителей на время отказаться от пляжного отдыха в районе тления торфа.
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