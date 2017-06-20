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КОШМАРНЫЕ КОТЛЕТКИ

20.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 29 | Автор: Галина Процкая

В магазинах Красноярского края продают котлеты, сделанные с многочисленными нарушениями

Специалисты ФБУ «Красноярский ЦСМ» подвели итоги мониторинга котлет (полуфабрикатов мясных и мясосодержащих рубленых замороженных), реализуемых в торговых сетях. Всего были приобретены 7 образцов котлет: четыре из них выпущены в Красноярском крае, остальные - в Новосибирске, Томске и Санкт-Петербурге.

В лаборатории ФБУ «Красноярский ЦСМ» определялись микробиологические показатели и два физико-химических показателя - массовая доля белка и массовая доля жира. В КГКУ «Краевая ветеринарная лаборатория» - изучался гистологический состав котлет.
По результатам исследований два образца продукции из семи не соответствуют требованиям технического регламента по микробиологическим показателям.

В котлетах «По-домашнему» - ИП Мадуев С.В. (Красноярский край) в 3,4 раза превышена норма по общей микробной обсемененности; в котлетах «Домашние» - ИП Черномуров А.М. (Красноярск), обнаружены бактерии рода Salmonella.

В 3-х образцах котлет обнаружены нарушения по физико-химическим показателям - или завышены нормы по массовой доле жира, или нормы по содержанию белка занижены. Это относится к продукции ООО «Комбинат полуфабрикатов «Алекон» (Новосибирск),, ИП Мадуев В.В. (Красноярский край), ООО «Даль» (Красноярск).

В 6-ти образцах котлет в их составе установлены нарушения. В частности, в 4-х образцах обнаружено наличие крахмалосодержащих компонентов - это продукция ООО «Комбинат полуфабрикатов «Алекон» (Новосибирск), ООО «Талосто-Продукты» (Санкт-Петербург), ИП Мадуев С.В. (Красноярский край), ООО «Даль» (Красноярск), в двух - наличие крахмала- АО «Аграрная Группа МП» (Томск), ИП Черномуров А.М. (Красноярск), не заявленных изготовителями на маркировке потребительской тары».

Нарушений не выявлено только в одном образце - в котлетах «Бабушкины» торговой марки «Провинция», выработанных АО «Солгон» (Красноярский край).

фото с сайта krascsm.ru



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