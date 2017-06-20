ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
20.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Галина Процкая
ПАТП информирует о повышении тарифа в пригородных и междугородних маршрутах
Как сообщается на официальном портале МП "ПАТП", в соответствии с постановлением Правительства Красноярского края с 1 июля 2017 года применяется тариф в размере 2,11 рубля за 1 километр на маршрутах пригородного сообщения и 2,32 рубля за 1 километр на маршрутах междугороднего сообщения.
Стоимость билета от ТЭА Железногорска до железнодорожного вокзала Красноярска по маршруту №189 составит 141 руб 30 коп. В настоящее время такой билет стоит - 128 руб 60 коп.
Информацию по другим автобусным маршрутам можно посмотреть на сайте ПАТП, пройдя по ссылке: http://patp26.ru/?p=1435
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