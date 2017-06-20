ДАРИТЬ ГОРОДА НА ПАМЯТЬ

Сегодня бывшему главному архитектору, Почетному гражданину Железногорска Леониду Кузнецову исполнилось 90 лет

Почетный гражданин города и бывший главный архитектор Железногорска Леонид Кузнецов отмечает 90–летний юбилей в Кисловодске, куда переехал к сыну в 2012 году.

Молодой архитектор Леонид Кузнецов в 1950 году прибыл в Красноярск-26 по его собственной просьбе. Ему предлагали остаться в институте на кафедре, но он попросил комиссию по распределению отправить его подальше в Сибирь. Так молодой специалист попал в выездную бригаду проектировщиков ГСПИ-11. В 1958 году Леонид Иванович назначен на должность главного архитектора закрытого города.

Леонид Кузнецов вместе со своими единомышленниками создал прекрасное наследие — город в глухой сибирской тайге. Это была его идея - создать городское озеро, площадь Победы, храм Михаила Архангела. Знаменитую стелу первостроителям города при въезде в Железногорск, улицы, скверы старой черты города разработал архитектор Кузнецов.

В эпоху запрета на «излишества» Леониду Ивановичу удалось отстоять архитектурное убранство Дворца культуры, жилых домов на площади имени Ленина и других объектов.

За обликом города Леонид Иванович следил 41 год: с 1958 по 1999. Звание «Почетный гражданин ЗАТО г. Железногорск» присвоено Кузнецову 3 июля 1997 г.

В день его 90-летия наша редакция дозвонилась до юбиляра. Леонид Иванович был чрезвычайно рад звонку. Услышать родные голоса с малой родины волнительно и очень приятно, сказал он.

С 2012 года Леонид Иванович живет в Кисловодске, но не проходит и дня, чтобы он не вспоминал о родном Железногорске.

Помнят главного архитектора Кузнецова и железногорцы.

Гимназия №96 имени Астафьева вот уже многие годы дружит с Леонидом Ивановичем. Когда-то их связало общее знакомство с писателем Виктором Астафьевым. Леонид Кузнецов предложил гимназии присвоить имя великого сибирского писателя. Перед своим отъездом в Кисловодск Леонид Кузнецов передал в школьный музей весь свой документальный архив с чертежами, проектами, почетными грамотами и дипломами, рассказывает директор гимназии № 96 им. В.П.Астафьева Евгения Бреус.

- Мы очень любим Леонида Ивановича, гордимся, что нашу гимназию с ним связывают долгие годы дружбы. В нашем музее создана экспозиция, посвященная деятельности Леонида Кузнецова. И ребята могут увидеть его труды, узнать историю создания Железногорска.

В 2016 году группа учеников гимназии №96 в сопровождении учителя начальных классов Любови Кугаппи навестила Леонида Ивановича в Кисловодске. Он ждал встречи с земляками с нетерпением. Несмотря на отсутствие зрения, легендарный архитектор принял ребят, беседовал с ними, расспрашивал о Железногорске. Школьники с трепетом вспоминают об этой поездке. В честь главного архитектора Железногорска и Почетного гражданина дети даже сочинили стихотворение.

Леонид Кузнецов в день своего 90-летия передал привет всем железногорцам и пожелал им любить свой город так, как он любит творение всей своей жизни.