ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 19 ИЮНЯ
19.06.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 66 | Автор: Сергей Скляров
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Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов
Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».
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Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…
Трагедия на Ладоге: детей искали всю ночь
Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.
Найден секретный склад нацистов
Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.