ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 19 ИЮНЯ

Минтруда представило для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя…Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.