ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
В Железногорске прошла Спартакиада трудовых отрядов старшеклассников
Спартакиада проходила на стадионе «Труд» в тридцатиградусную жару в минувшую пятницу.
Командам нескольких школ: ДЭБЦ, Молодёжного центра и Дворца творчества пришлось пройти сложный квест, некоторые элементы которого КОССу помогли подготовить организаторы проекта «Испытание Сибирью». Приседать, преодолевать преграды, бегать и перетягивать канат участникам пришлось на тридцатиградусной жаре.
Так что квест стал мини-школой выживания. Напоследок пришлось проявить и творческие способности: подготовить миниатюру, чтобы остальные участники отгадали показываемый вид спорта. Тут и выяснилось, что трудиться старшеклассники умеют, а вот не выкрикивать ответ с места, дождавшись знака судьи, могут далеко не все. За что и поплатились штрафными баллами. Все участники получили сладкие призы и запас внутренней валюты – «затошек».
I место – школа №93
II место – школа №101
III место – школа №
Фото Информационный спротивный журнал "Молния"
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