РАДИОПРОГРАММА ОТ 19 ИЮНЯ
19.06.17 | Раздел: Аудио / Радиопередачи | Просмотров: 36 | Автор: Сергей Скляров
• Почётному гражданину города Леониду Кузнецову - 90 лет
• Возвращение святыни
• Босиком за бронзой
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
Вчера, 11:11 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорец Дмитрий Полянский завоевал бронзу на чемпионате Европы по триатлону
31 марта 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияВ железногорскую образовательную систему вернется 182 школа
25 января 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияБосиком вокруг дома мать заставила бегать сына за то, что он принес двойку по английскому
24 апреля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия / СпортобзорТренер отделения баскетбола ДЮСШ "Смена" Лариса Хорошева стала бронзовым призером Кубка Мира по баскетболу среди ветеранов
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Олег, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Админ, в новости: НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПРОПУСКОВ В ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
НОВОСТИ ЧАСА
Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год
Минтруда представило для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя…
Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов
Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».
По секрету: кто кормит Грозный, портрет из «лихих 90-х»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…
Трагедия на Ладоге: детей искали всю ночь
Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.
Найден секретный склад нацистов
Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.
Минтруда представило для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя…
Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов
Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».
По секрету: кто кормит Грозный, портрет из «лихих 90-х»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…
Трагедия на Ладоге: детей искали всю ночь
Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.
Найден секретный склад нацистов
Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.