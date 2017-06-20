В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ

Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 июня

Будет ли достроен дом эконом - класса на Ленинградском, 26 и не сорвутся ли заявленные сроки сдачи? Не станет ли объект очередным долгостроем? Что изменилось в условиях приобретения квартир в новом доме?

На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 22 июня, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13,20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.

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