В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ
20.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 69 | Автор: Татьяна Фирсова
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 июня
Будет ли достроен дом эконом - класса на Ленинградском, 26 и не сорвутся ли заявленные сроки сдачи? Не станет ли объект очередным долгостроем? Что изменилось в условиях приобретения квартир в новом доме?
На эти и другие вопросы в прямом эфире ответит директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов.
Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в понедельник, 22 июня, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13,20 в записи.
Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12.30.
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