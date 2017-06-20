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МАЛЕНЬКИЙ ЧЕМПИОН

19.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 57 | Автор: Галина Процкая

8 июля в День семьи, любви и верности в Железногорске пройдут соревнования для малышей

Для малышей в возрасте от 5 до 12 месяцев пройдут соревнования по «забегу» в ползунках. Ползком предстоит преодолеть дорожку из мягких матов длиной около 5 метров. Победит малыш, справившийся с заданием быстрее остальных. К сожалению, комбинированный способ преодоления трассы, когда малыш то ползёт, то шагает ножками, засчитываться не будет, но аплодисменты и добрые эмоции зрителей организаторы соревнований обещают.

Для детей постарше, возраст от года до двух лет, пройдёт Чемпионат по скоростному сбору пирамидки. Условия простые – пирамидка, которая изначально находится в разобранном состоянии, должна быть собрана в порядке убывания колец. Победит малыш, потративший на сбор пирамидки наименьшее время.

Ребятишки от 2 до 4 лет могут принять участие в спортивном состязании «Торопыжка» - преодоление мягкой трассы с препятствиями в виде туннеля и барьера на пути, а в финале необходимо попасть мячиком в ведёрко.

Регистрация участников всех видов соревнований возможна по электронной почте semya26@inbox.ru. Смело отправляйте заявки, указав ФИО малыша и родителей, даты рождения ребёнка, точного возраста на момент проведения соревнований, категории соревнований и контактных телефонов взрослых до 06.07.2017г.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам 72-49-51, 75-23-24 в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

6 июля в 18.00 на площади у фонтана (в случае дождя в ТКЗ) пройдёт родительское собрание, на котором будут обсуждаться все организационные вопросы, сообщает муниципальный портал.

фото с сайта primorsky.ru



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