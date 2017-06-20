ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!
По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона состоится крестный ход от села Большой Балчуг до деревни Подпорог Сухобузимского района
В этом году традиционный крестный ход прихожан собора Михаила Архангела пройдет с 14 по 16 июля. Участие в нем примут священство железногорского Собора, Енисейское казачье войско и горожане. Будет возноситься молитва за всех жителей города и окрестных селений.
Торжественное шествие с иконами и хоругвями пройдет от церкви Покрова Божией Матери в селе Большой Балчуг до деревни Подпорог - к часовне во имя Святого равноапостольного князя Владимира. В дни крестного хода будет совершено Таинство Крещения в водах реки Кан.
Запись в участники крестного хода ведется в церковной лавке Собора.
Желающие принять Крещение должны подойти лично в церковную лавку собора. Справки по телефону 74-02-33.
фото из архива "Свежего ТВ"
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