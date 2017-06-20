ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона состоится крестный ход от села Большой Балчуг до деревни Подпорог Сухобузимского района

В этом году традиционный крестный ход прихожан собора Михаила Архангела пройдет с 14 по 16 июля. Участие в нем примут священство железногорского Собора, Енисейское казачье войско и горожане. Будет возноситься молитва за всех жителей города и окрестных селений.

Торжественное шествие с иконами и хоругвями пройдет от церкви Покрова Божией Матери в селе Большой Балчуг до деревни Подпорог - к часовне во имя Святого равноапостольного князя Владимира. В дни крестного хода будет совершено Таинство Крещения в водах реки Кан.

Запись в участники крестного хода ведется в церковной лавке Собора.

Желающие принять Крещение должны подойти лично в церковную лавку собора. Справки по телефону 74-02-33.

фото из архива "Свежего ТВ"