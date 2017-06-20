Главная Сообщить новость Обратная связь Добавить в закладки
Регистрация Войти
ДРУЖНО НА ПОКОС!

ДРУЖНО НА ПОКОС!
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
Городской конкурс косарей «Зелёные гонки» пройдет 27 июня в парке культуры 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ — СЕРГЕЙ БЕРДОУСОВ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в четверг, 22 июня
КОШМАРНЫЕ КОТЛЕТКИ

КОШМАРНЫЕ КОТЛЕТКИ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
В магазинах Красноярского края продают котлеты, в которых обнаружены
ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ

ПРОЕЗД ПОДОРОЖАЕТ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
МП "ПАТП" информирует о повышении тарифа в пригородных и междугородних
ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ

ВЫПУСКНОЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ
20.06.17 | Главные темы / Cобытия
23 июня выпускники Академии МЧС России простятся с вузом и Железногорском

ЗАПИШИСЬ В КРЕСТОХОДЦЫ!

19.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 76 | Автор: Галина Процкая

По благословению Митрополита Красноярского и Ачинского Пантелеимона состоится крестный ход от села Большой Балчуг до деревни Подпорог Сухобузимского района

В этом году традиционный крестный ход прихожан собора Михаила Архангела пройдет с 14 по 16 июля. Участие в нем примут священство железногорского Собора, Енисейское казачье войско и горожане. Будет возноситься молитва за всех жителей города и окрестных селений.

Торжественное шествие с иконами и хоругвями пройдет от церкви Покрова Божией Матери в селе Большой Балчуг до деревни Подпорог - к часовне во имя Святого равноапостольного князя Владимира. В дни крестного хода будет совершено Таинство Крещения в водах реки Кан.

Запись в участники крестного хода ведется в церковной лавке Собора.

Желающие принять Крещение должны подойти лично в церковную лавку собора. Справки по телефону 74-02-33.

фото из архива "Свежего ТВ"



Нравится 0





Ваше Имя:   Ваш E-Mail:  

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Вопрос: Напишите ответ на пример словом: 5+5=
Ответ:


ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
ВО СЛАВУ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!!

ВО СЛАВУ КРЕЩЕНИЯ РУСИ!!
30 июля 2015 | Раздел: Главные темы / Cобытия
Железногорцы совершили крестный ход в честь празднования Крещения Руси
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВСТРЕТИТ МИТРОПОЛИТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ВСТРЕТИТ МИТРОПОЛИТА
21 июня 2013 | Раздел: Cобытия
••• 24 июня в День Святого Духа митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон посетит Железногорск с архипастырским визитом
КРЕСТОХОДЦЫ В ПУТЬ ГОТОВЫ!

КРЕСТОХОДЦЫ В ПУТЬ ГОТОВЫ!
2 июля 2011 | Раздел: Cобытия
••• С 28 по 30 июля прихожане сбора Михаила Архангела совершат крестный ход от Большого Балчуга до деревни Подпорог Сухобузимского района (расписание крестного хода)
ДОРОГАМИ БЕЛОЙ АРМИИ

ДОРОГАМИ БЕЛОЙ АРМИИ
16 июля 2010 | Раздел: Cобытия
••• С 27 по 29 июля впервые в истории прихода Собора Михаила Архангела состоится крестный ход от села Большой Балчуг до деревни Подпорог Сухобузимского района. Расписание крестного хода - на нашем сайте.

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пианков, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Горожанка, в новости: ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Марина, в новости: ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Вольдемар, в новости: "ПИТЕР" ПРЕОБРАЗИТСЯ
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!
Неравнодушный, в новости: НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ!

АФИША ГОРОДА

железногорский театр оперетты
железногорский парк им. Кирова

НОВОСТИ ЧАСА

Минтруда предложило график выходных и праздников на 2018 год
Минтруда представило для обсуждения проект графика выходных и праздничных дней на 2018 г. Как отмечает ТАСС, если график будет утвержден, то после первых майских праздников будет двухдневная рабочая неделя…

Владелица отеля в Крыму назвала причины оттока туристов
Владелица крымского отеля «Вилла Онейро» Светлана Русь заявила, что туристы не хотят ехать в Крым из-за «нереально дорогих билетов». Об этом сообщает «Дождь».

По секрету: кто кормит Грозный, портрет из «лихих 90-х»
Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: «Нас называли оккупантами» Как российские компании работают на Украине Ритейл по-кавказски Как федеральные сети выходят в Чечню, кто кормит и одевает Грозный…

Трагедия на Ладоге: детей искали всю ночь
Более шести часов прошло с момента поступления информации, что пятеро подростков перевернулись в лодке на Ладожском озере.

Найден секретный склад нацистов
Недалеко от столицы Аргентины Буэнос-Айреса полиция обнаружила секретный склад нацисткой атрибутики — самый большой в истории южноамериканской страны. Об этом сообщает Associated Press.

ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ

Курсы валют

ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ

ПОПУЛЯРНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ ОТ 29 МАЯ ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ НИ ПОМЫТЬСЯ, НИ ПОБРИТЬСЯ! ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ СВЕЖЕЕ ЛЕТО С ЦВЕТЫ НА АСФАЛЬТЕ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

«    Июнь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Июнь 2017 (108)
Май 2017 (159)
Апрель 2017 (171)
Март 2017 (167)
Февраль 2017 (144)
Январь 2017 (144)
Copyright © 2016 tv.k26.ru | свежее телевидение и радио
© Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, возможны только с письменного разрешения администрации МП ГТС.