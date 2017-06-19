ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ
19.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 25 | Автор: Галина Процкая
В Красноярском крае проходит тотальная проверка качества топлива на заправках
Краевое правительство совместно с местным отделением Федерации автовладельцев России проводит тотальную проверку качества топлива на заправках.
В настоящее время в список на проверку занесены 33 автозаправочные станции. Экспертизу образцов бензина с подозрительных заправок проведут в лаборатории Красноярскнефтепродукта, аккредитованной Росстандартом. Все результаты проверки будут опубликованы.
Координатор Федерации автовладельцев России Егор Фролов:
"Результаты проверки мы также опубликуем. Плюс оставшиеся автозаправочные станции из нашего списка — мы также будем проводить проверки. И результаты, помимо того, что мы будем их публиковать, мы их будем направлять в Росстандарт, в краевое правительство, чтобы правительство и губернатор видели именно результаты этих проверок и доказательства того, что наши тест-полоски все-таки не врут, что есть подозрения на те или иные заправки. И благодаря этому мы при помощи Росстандарта, при помощи краевого правительства все-таки попытаемся наладить нормальный, чистый топливный рынок".
Фото с сайта infonews.zp.ua
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