ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ
Утерянную икону Николая Чудотворца вернули Барабановской церкви
Сегодня в железногорском соборе Михаила Архангела произошла передача иконы Николая Чудотворца, утерянной в годы воинствующего атеизма из церкви святой Параскевы в деревне Барабаново. Почти сто лет назад деревенскую церковь разрушили и разграбили местные жители, а святыни увезли в неизвестном направлении. Одну из них - икону святителя Николая Чудотворца в металлическом окладе -обнаружили в Железногорске.
Нашел святую реликвию железногорец Виктор Головинкин при разборе разрушенного деревянного дома на улице Комсомольской.
Икона была спрятана между двумя брусьями. Находку мужчина отнес в железногорский храм, где она хранилась почти три года, пока не удалось установить, откуда родом этот образ.
Отец Анатолий Кизюн - настоятель собора Михаила Архангела - передал икону священнику, древлехранителю Красноярской епархии Алексею Язеву. Священник подчеркнул, что это - чудо, свидетелями которого мы все являемся.
Алексей Язев был настоятелем церкви Параскевы Пятницы. В последние годы является епархиальным древлехранителем, в его ведении вопросы восстановления и ремонта всех храмов Красноярской Епархии и всего, что связано с церковными древностями.
Фото Татьяна Зимина
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