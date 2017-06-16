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ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

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ОБРЕТЕНИЕ ИКОНЫ

16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Татьяна Зимина

Утерянную икону Николая Чудотворца вернули Барабановской церкви

Сегодня в железногорском соборе Михаила Архангела произошла передача иконы Николая Чудотворца, утерянной в годы воинствующего атеизма из церкви святой Параскевы в деревне Барабаново. Почти сто лет назад деревенскую церковь разрушили и разграбили местные жители, а святыни увезли в неизвестном направлении. Одну из них - икону святителя Николая Чудотворца в металлическом окладе -обнаружили в Железногорске. 
Нашел святую реликвию железногорец Виктор Головинкин при разборе разрушенного деревянного дома на улице Комсомольской.

Икона была спрятана между двумя брусьями. Находку мужчина отнес в железногорский храм, где она хранилась почти три года, пока не удалось установить, откуда родом этот образ.

Отец Анатолий Кизюн - настоятель собора Михаила Архангела - передал икону священнику, древлехранителю Красноярской епархии Алексею Язеву. Священник подчеркнул, что это - чудо, свидетелями которого мы все являемся.

- Икона изрядно выцвела, лик святого Николая едва просматривается. Возраст реликвии точно неизвестен, но предположительно - 19 век. Требуется серьезная реставрация изображения и оклада, которая займет много времени, после чего православная реликвия будет установлена в церкви Святой Параскевы Пятницы в Барабанове. Икона вернулась «домой», когда храм возрождается, и это чудо.

Алексей Язев был настоятелем церкви Параскевы Пятницы. В последние годы является епархиальным древлехранителем, в его ведении вопросы восстановления и ремонта всех храмов Красноярской Епархии и всего, что связано с церковными древностями.

Фото Татьяна Зимина



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