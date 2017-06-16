ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ
16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 48 | Автор: Галина Процкая
Железногорцы помогают жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров
В течение двух недель комсомольцы Железногорска принимали и формировали груз гуманитарной помощи - одежду, продукты и медикаменты.
Накануне собранные вещи были переданы Красноярскому отделению Всерооссийского добровольного пожарного общества для доставки в населенные пункты пострадавшим.
Лидер комсомольского движения в Железногорске, депутат Совета депутатов Иван Мартынов поблагодарил горожан за отзывчивость и неравнодушие к беде людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.
Фото Романа Воробьева
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9 августа 2010 | Раздел: Cобытия••• Стартовала акция в помощь пострадавшим от лесных пожаров в Центральной части России. В Железногорске сбор вещей для погорельцев организован приходом Собора Михаила Архангела.
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