ПОМОЩЬ ПОГОРЕЛЬЦАМ

Железногорцы помогают жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров

В течение двух недель комсомольцы Железногорска принимали и формировали груз гуманитарной помощи - одежду, продукты и медикаменты.

Накануне собранные вещи были переданы Красноярскому отделению Всерооссийского добровольного пожарного общества для доставки в населенные пункты пострадавшим.

Лидер комсомольского движения в Железногорске, депутат Совета депутатов Иван Мартынов поблагодарил горожан за отзывчивость и неравнодушие к беде людей, попавших в сложную жизненную ситуацию.

Фото Романа Воробьева