НА ВСЕХ ПАРУСАХ!
В Железногорске состоялись открытый чемпионат и первенство города по парусному спорту
Всего на воде было 25 вымпелов. В этом году состязания вышли не столь обширными по географии участников, но яхт-клубу есть чем гордиться. За звание чемпионов боролись целых 7 «Летучих Голландцев» - это рекордные цифры не только для сибирского округа.
Также в этом году, впервые за много лет, после основательного капитального ремонта на воду вышел катамаран «Торнадо». Детский флот пополнился на 3 яхты класса «Кадет», отремонтированных и вооруженных на средства гранта «Топ-20 ГХК».
Развивается в Железногорске и парусная секция, причём выполняет и социальную функцию: туда, в том числе, принимают детей из малоимущих семей.
По результатам соревнований стали лучшими:
В классе «Оптимист»:
1 место - Илья Витковский (Красноярск)
2 место - Павел Попсуевич (Железногорск)
3 место - Ольга Пименова (Железногорск)
В классе «Кадет»:
1 место - Солдатов Михаил и Гришин Никита (Железногорск)
2 место - Кузнецов Алексей и Шутов Тимофей (Железногорск)
3.место - Захарчук Иаким и Захарчук Матвей (Железногорск)
В классе «420»:
1 место - Матвей Сагунов и Андрей Старовойтов (Железногорск)
2 место - Сергей Колосов и Дарина Кузина (Железногорск)
В классе «470»:
1 место - Юрий Лопухов и Роман Захаров (Железногорск)
2 место - Элина Зыкова и Дмитрий Борковец (Красноярск)
В классе «FD»:
1 место - Валерий Шевченко и Виктор Барцев (Железногорск)
2 место - Никита Ланский и Вадим Кочетов (Железногорск)
автор София Белобровка
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