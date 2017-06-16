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НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

НА ВСЕХ ПАРУСАХ!
16.06.17 | Главные темы / Cобытия / Спорт
В Железногорске состоялись открытый чемпионат и первенство города по парусному

НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

16.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Спорт | Просмотров: 58 | Автор: Галина Процкая

В Железногорске состоялись открытый чемпионат и первенство города по парусному спорту

Всего на воде было 25 вымпелов. В этом году состязания вышли не столь обширными по географии участников, но яхт-клубу есть чем гордиться. За звание чемпионов боролись целых 7 «Летучих Голландцев» - это рекордные цифры не только для сибирского округа.

Также в этом году, впервые за много лет, после основательного капитального ремонта на воду вышел катамаран «Торнадо». Детский флот пополнился на 3 яхты класса «Кадет», отремонтированных и вооруженных на средства гранта «Топ-20 ГХК».

«Благодаря тому, что мы сохранили мастерскую – спасибо администрации и руководителю Управления физической культуры и спорта Сергею Афонину, мы смогли отремонтировать 5 детских лодок и 4 взрослых. Им по 40 лет, а сейчас они как новые, в боевом состоянии, - говорит зампредседателя федерации Виктор Коскин.

«Проведение соревнований такого уровня позволяет людям мобилизоваться в начале сезона. Парусный спорт очень демократичный, диапазон участников от детей 7-8 лет до взрослых за 50, каждый может выбрать себе подходящий класс яхты, - рассказал председатель федерации парусного спорта Железногорска Сергей Попов. – Именно железногорский яхт-клуб дал старт развитию парусного спорта в других городах, в том же Новосибирске, и сейчас там проходят свои старты. Но в середине сентября на Кубок мэра все приедут сюда, уже пройдя сезон, на пике спортивной формы.

Развивается в Железногорске и парусная секция, причём выполняет и социальную функцию: туда, в том числе, принимают детей из малоимущих семей.
«Но нам нужно переходить на профессиональный уровень. Пока всё держится на инициативе людей, которым интересно заниматься с детьми в своё свободное время. Если человек заболеет или уедет, всё закончится. И энтузиазм имеет свои границы. А когда есть специалист, тренер, который выполняет свою работу и отчитывается за неё, можно сделать качественный скачок. Это не такие уж большие затраты, но принципиально иной подход, - пояснил Сергей Попов.

По результатам соревнований стали лучшими:
В классе «Оптимист»:
1 место - Илья Витковский (Красноярск)
2 место - Павел Попсуевич (Железногорск)
3 место - Ольга Пименова (Железногорск)

В классе «Кадет»:
1 место - Солдатов Михаил и Гришин Никита (Железногорск)
2 место - Кузнецов Алексей и Шутов Тимофей (Железногорск)
3.место - Захарчук Иаким и Захарчук Матвей (Железногорск)

В классе «420»:
1 место - Матвей Сагунов и Андрей Старовойтов (Железногорск)
2 место - Сергей Колосов и Дарина Кузина (Железногорск)

В классе «470»:
1 место - Юрий Лопухов и Роман Захаров (Железногорск)
2 место - Элина Зыкова и Дмитрий Борковец (Красноярск)

В классе «FD»:
1 место - Валерий Шевченко и Виктор Барцев (Железногорск)
2 место - Никита Ланский и Вадим Кочетов (Железногорск)

автор София Белобровка

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