НА ВСЕХ ПАРУСАХ!

В Железногорске состоялись открытый чемпионат и первенство города по парусному спорту

Всего на воде было 25 вымпелов. В этом году состязания вышли не столь обширными по географии участников, но яхт-клубу есть чем гордиться. За звание чемпионов боролись целых 7 «Летучих Голландцев» - это рекордные цифры не только для сибирского округа.

Также в этом году, впервые за много лет, после основательного капитального ремонта на воду вышел катамаран «Торнадо». Детский флот пополнился на 3 яхты класса «Кадет», отремонтированных и вооруженных на средства гранта «Топ-20 ГХК».



«Благодаря тому, что мы сохранили мастерскую – спасибо администрации и руководителю Управления физической культуры и спорта Сергею Афонину, мы смогли отремонтировать 5 детских лодок и 4 взрослых. Им по 40 лет, а сейчас они как новые, в боевом состоянии, - говорит зампредседателя федерации Виктор Коскин.

«Проведение соревнований такого уровня позволяет людям мобилизоваться в начале сезона. Парусный спорт очень демократичный, диапазон участников от детей 7-8 лет до взрослых за 50, каждый может выбрать себе подходящий класс яхты, - рассказал председатель федерации парусного спорта Железногорска Сергей Попов. – Именно железногорский яхт-клуб дал старт развитию парусного спорта в других городах, в том же Новосибирске, и сейчас там проходят свои старты. Но в середине сентября на Кубок мэра все приедут сюда, уже пройдя сезон, на пике спортивной формы.

«Но нам нужно переходить на профессиональный уровень. Пока всё держится на инициативе людей, которым интересно заниматься с детьми в своё свободное время. Если человек заболеет или уедет, всё закончится. И энтузиазм имеет свои границы. А когда есть специалист, тренер, который выполняет свою работу и отчитывается за неё, можно сделать качественный скачок. Это не такие уж большие затраты, но принципиально иной подход, - пояснил Сергей Попов.

Развивается в Железногорске и парусная секция, причём выполняет и социальную функцию: туда, в том числе, принимают детей из малоимущих семей.

По результатам соревнований стали лучшими:

В классе «Оптимист»:

1 место - Илья Витковский (Красноярск)

2 место - Павел Попсуевич (Железногорск)

3 место - Ольга Пименова (Железногорск)

В классе «Кадет»:

1 место - Солдатов Михаил и Гришин Никита (Железногорск)

2 место - Кузнецов Алексей и Шутов Тимофей (Железногорск)

3.место - Захарчук Иаким и Захарчук Матвей (Железногорск)

В классе «420»:

1 место - Матвей Сагунов и Андрей Старовойтов (Железногорск)

2 место - Сергей Колосов и Дарина Кузина (Железногорск)

В классе «470»:

1 место - Юрий Лопухов и Роман Захаров (Железногорск)

2 место - Элина Зыкова и Дмитрий Борковец (Красноярск)

В классе «FD»:

1 место - Валерий Шевченко и Виктор Барцев (Железногорск)

2 место - Никита Ланский и Вадим Кочетов (Железногорск)

автор София Белобровка

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