РАДИОПРОГРАММА ОТ 15 ИЮНЯ

Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» похвалил украинского коллегу Петра Порошенко «за интерес к русской классике». Трансляцию мероприятия провел «Первый канал».Раскрываем для вас «секреты» в подборке деловой прессы: Россия уходит в подполье Хроники бегства граждан от государства Жизнь и страсть одного коллектора Когда Евгений работал в милиции, он однажды взял…Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина подал в отставку. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Антициклон принесет потепление в Москву в предстоящие субботу и воскресенье. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ. Конец рабочей недели будет прохладным и дождливым.Президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии» рассказал о своих внуках. Трансляцию мероприятия провел «Первый канал». Президента попросили назвать имена его внуков и их возраст, но он отказался.