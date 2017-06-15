ВСЁ ПО ПЛАНУ

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Железногорским дольщикам строящегося дома эконом - класса на Ленинградском, 26 посоветовали не волноваться
Сегодня на стройплощадке строящегося дома эконом-класса по программе «Жилье для российской семьи» прошло выездное совещание с участием дольщиков.
Напомним, в начале июня железногорцев всколыхнула новость об остановке строительства дома на Ленинградском, 26. В социальных сетях горожане рассказывали о том, что возведение дома, которое велось днем и ночью, прекратилось. Некоторые строители даже обращались в СМИ с просьбой разобраться. Для выяснения всех обстоятельств и понимания дальнейших сроков на стройплощадке сегодня прошло выездное совещание с участием главы ЗАТО Вадима Медведева, Красноярского краевого фонда жилищного строительства, генподрядчика - фирмы "Экономжилстрой", дольщиков. В совещании принял участие и прокурор ЗАТО г. Железногорск Олег Пугач.
Директор Красноярского краевого фонда жилищного строительства Сергей Бердоусов заявил, что дом на Ленинградском, 26 будет сдан в декабре 2017. Несмотря на вопросы дольщиков о том, как в такие короткие сроки можно возвести вторую коробку, провести коммуникации и т.д., застройщики и генподрядчик заверили - работы идут по графику: продолжаются внутренние работы, остекление первого дома, прокладка инженерных систем, электросетей, системы отопление и т.д.
Отметим, что на объекте не менее десяти подрядчиков, один из них Культбытстрой с 1 июня приостановил свою работу из-за задержки финансирования. Задержка возникла из-за опережения фирмой графика работ. Субподрядчик вернется на стройку в середине июля и до конца августа завершит строительство второго дома. Кроме того, часть строителей была направлена на восстановление домов пострадавших от пожаров в разных районах края.
фото Натальи Булгак
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