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МЕДИКОВ НЕ ХВАТАЕТ

15.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 37 | Автор: Анастасия Совцова

В Железногорске прошло совещание по вопросам здравоохранения

В совещании участвовали представители госкорпорации «Росатом», главный врач КБ-51 Александр Ломакин, заместитель генерального директора ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИСС Сергей Кукушкин. Организатор встречи - ФМБА России.

Основные вопросы, которые обсуждали в ходе прошедшего совещания - нехватка современного оборудования и молодых кадров в КБ-51.

На сегодняшний день качество медицинского обслуживания в Железногорске остается под вопросом. 

По словам главного врача Александра Ломакина, на сегодняшний день в больнице 36% работающих пенсионеров и только 11% - молодые специалисты. Представители градообразующих предприятий выступили с предложениями о повышении качества медицинских услуг. Также свои рекомендации высказал и Совет ветеранов в лице его председателя Анны Бурыкиной. Она отметила, что в городе существует лишь одна аптека, которая выдает льготные лекарства.
Итоги встречи подвел Александр Ломакин:

«Есть понимание проблем здравоохранения в нашем городе. Хорошо, что сегодня к нам приехали представители ФМБА России. Встреча была необходимой и нужной, чтобы делиться опытом и искать пути решения».

Возможно, именно эта встреча даст «толчок» развития здравоохранения в нашем городе.



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