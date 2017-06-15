МЕДИКОВ НЕ ХВАТАЕТ

В Железногорске прошло совещание по вопросам здравоохранения

В совещании участвовали представители госкорпорации «Росатом», главный врач КБ-51 Александр Ломакин, заместитель генерального директора ГХК по управлению персоналом Игорь Куксин, заместитель генерального директора по управлению персоналом ИСС Сергей Кукушкин. Организатор встречи - ФМБА России.

Основные вопросы, которые обсуждали в ходе прошедшего совещания - нехватка современного оборудования и молодых кадров в КБ-51.

На сегодняшний день качество медицинского обслуживания в Железногорске остается под вопросом.

По словам главного врача Александра Ломакина, на сегодняшний день в больнице 36% работающих пенсионеров и только 11% - молодые специалисты. Представители градообразующих предприятий выступили с предложениями о повышении качества медицинских услуг. Также свои рекомендации высказал и Совет ветеранов в лице его председателя Анны Бурыкиной. Она отметила, что в городе существует лишь одна аптека, которая выдает льготные лекарства.

Итоги встречи подвел Александр Ломакин:

«Есть понимание проблем здравоохранения в нашем городе. Хорошо, что сегодня к нам приехали представители ФМБА России. Встреча была необходимой и нужной, чтобы делиться опытом и искать пути решения».

Возможно, именно эта встреча даст «толчок» развития здравоохранения в нашем городе.