ХУЛИГАН МАХАЛ ХВОСТОМ
Специально для нашей народной рубрики "Своими глазами" - журналист "Свежего ТВ" и радио Екатерина Литвинова:
На элковский пляж забежала здоровенная собака! Кинулась в воду, начала играть с девочкой, наскакивать на ребёнка, чуть не потопила. Девочка визжала, отбивалась, захлёбывалась водой. Отдыхавшие рядом мужчины ребёнка спасли, собаку отогнали. Оказалось, что ошейник на зверюге есть, а хозяина на пляже нет. Мужчина позвонил в ЕДДС, сообщил о ситуации, обещали прислать машину. Пока ждали, собака «поиграла» и с моей дочкой (тоже чуть не потопила), облизала сынишку и стащила у него мячик. «Выкупала» ребятишек на надувном матрасе. К счастью, собака была дружелюбная, не рычала, не лаяла, просто хотела играть.
Когда приехал патруль, полицейский легко взял животное на поводок. Подошли мальчишки и рассказали, что собака увязалась за ними от поста МЧС, возможно, отвязалась и убежала. Пока шёл опрос свидетелей, лохматенция спокойно стояла рядом и махала хвостом. Потом так же спокойно пошла рядом со стражем порядка - искать хозяев. Вроде бы об отстреле вопрос был снят - слишком уж мирное оказалось животное.
И всё же, какой бы мирной, спокойной и дружелюбной она ни была - чуть не потопила двух детей. Хочется узнать её дальнейшую судьбу. А ещё - чтобы хозяева лучше присматривали за своими питомцами!
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