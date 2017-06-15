ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Территориальная профсоюзная организация Железногорска сделала подарок детям села Большой Балчуг
Группа дневного пребывания детей дошкольного возраста при Балчугской школе получила от городских профсоюзов комплект настольных и развивающих игр.
Инициатором доброго дела стала председатель профсоюзного комитета Техникума инновационных промышленных технологий и сервиса Галина Унежева, которая также преподает и в сельской школе. С просьбой помочь игрушками группе, в которую ходят 7 дошколят из Большого Балчуга, Галина Анатольевна обратилась в профком ТПО и получила единогласную поддержку профактива.
Подарки – конструктор, интерактивную азбуку, наборы для лепки, комплекты для изучения букв и цифр, развивающие пазлы, настольные игры - Галина Унежева вручила ребятишкам во время праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.
По информации тпо-железногорск.рф
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