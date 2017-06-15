БЛАГОВЕСТ НА ИСПЫТАНИИ

В Железногорске специалисты АО "ИСС" приступили к тестированию космического аппарата «Благовест»

Спутник создается по заказу Министерства обороны.

Сейчас космический аппарат проходит испытания, чтобы специалисты могли проверить его способность к работе в безвоздушном пространстве при экстремально низких и высоких температурах.

«Благовест» будет первым спутником, в составе которого используется полезная нагрузка собственного производства ИСС.

Он предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в интернет. На орбите аппарат должен проработать 15 лет.

фото с сайта: 3dnews.ru