БЛАГОВЕСТ НА ИСПЫТАНИИ
15.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 42 | Автор: Галина Процкая
В Железногорске специалисты АО "ИСС" приступили к тестированию космического аппарата «Благовест»
Спутник создается по заказу Министерства обороны.
Сейчас космический аппарат проходит испытания, чтобы специалисты могли проверить его способность к работе в безвоздушном пространстве при экстремально низких и высоких температурах.
«Благовест» будет первым спутником, в составе которого используется полезная нагрузка собственного производства ИСС.
Он предназначен для высокоскоростной передачи данных, телерадиопрограмм, обеспечения телефонной и видеоконференцсвязи, доступа в интернет. На орбите аппарат должен проработать 15 лет.
фото с сайта: 3dnews.ru
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