ПОЗВОНИ ПРЕЗИДЕНТУ

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15.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия / Политика | Просмотров: 33 | Автор: Галина Процкая

Сегодня состоится традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным», в ходе которой президент ответит на вопросы россиян


Общение начнется в 12.00 по московскому времени и пройдет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В этот же день на сайте программы и в эфире Общественного телевидения России будет доступна трансляция с сурдопереводом.


Как сообщает РИА Новости, эксперты ожидают, что большинство из них будет касаться социальных проблем, здравоохранения, зарплат, образования, часть вопросов может быть также связана с предстоящими выборами.
Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив SMS или MMS-сообщение, а также через сайт либо специальное мобильное приложение.
Обращения к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей, на этот раз уже двух: «ВКонтакте» и «Одноклассники». В этом году с помощью соцсетей можно будет отправить не только текстовый вопрос, но и обратиться к Президенту, записав видеоролик.


Кроме того, непосредственно во время эфира организовать свой видеоканал со студией «Прямой линии» смогут как обладатели приложения «Москва–Путину», так и те, у кого на мобильных устройствах установлен «OK Live» – первое российское приложение для онлайн-трансляций, распространяемое бесплатно в магазинах AppStore и GooglePlay.
Вопросы принимаются с 8.00 мск вплоть до окончания программы. Дозвониться до Единого центра обработки сообщений можно из любой точки России по номеру 8–800–200–40–40. Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Из-за границы позвонить в центр обработки сообщений можно по телефонам +7–499–550–40–40, +7–495–539–40–40.


Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются на номер 0–40–40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Задать вопрос можно будет только на русском языке и объёмом не более 70 знаков.


Отправить свой вопрос можно также через сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф). Там же доступна подробная информация о предстоящей «Прямой линии», способах связи с Единым центром обработки сообщений, а также эфирах предыдущих программ.

Это будет уже 15-я по счету прямая линия главы государства. Первая состоялась 24 декабря 2001 года.

фото с сайта flashsiberia.com



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