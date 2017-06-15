ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР
8 железногорцев удостоены звания «Почетный донор России»
Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера , удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.
Почетными донорами в нашей стране считаются те люди, которые за всю свою жизнь сдавали кровь и ее компоненты не менее 40 раз или же не менее 60 раз жертвовали плазму. Помимо привычного значка «Почетный донор», такие добровольцы поощряются ежегодным отпуском в удобное для них время (согласно ТКРФ), получением медицинской помощи вне очереди в государственных учреждениях и правом приобретения путевок в любой российский санаторий по месту учебы или работы. Следует также отметить, что увеличились ежегодные выплаты, предназначенные для почетных доноров. При этом донорские выплаты будут каждый год индексироваться согласно инфляции.
В этом году в Железногорске звания "Почетный донор России" удостоены восемь жителей. Всего в нашем городе более 1,5 тысяч Почетных доноров России.
Поздравление и награждение Почетных доноров состоится 19 июня.
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