РАБОТАЕТ ГОРТЕПЛОЭНЕРГО
14.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 88 | Автор: Галина Процкая
Проезжую часть в связи с ремонтом перекроют
В связи с проведением ремонта тепловой сети с 13 по 23 июня будет перекрыта проезжая часть по улице Маяковского - около жилого дома по улице Комсомольской, 31 (смотри схему).
Работы проводят сотрудники МП «Гортеплоэнерго», сообщает муниципальный портал.
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