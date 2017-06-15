ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:

- Подведены итоги экономического состояния муниципальных предприятий за 2016 год. Кому какую оценку поставили и кому из предприятий рекомендовали акционироваться?

- От процедуры единого экзамена страдают и дети, и родители, и учителя. Последним за тяжкий труд никто не платит. Почему железногорских педагогов не принуждают, а уговаривают поработать на экзамене?

- Проект «Прогулки с онкологом» возобновляет железногорский хоспис. Мы публикуем расписание лекций на июль.

Читайте газету "Город и Горожане"!