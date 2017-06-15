ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"
14.06.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 76 | Автор: Наталья Кокорина
Читайте в свежем номере газеты "Город и горожане" на этой неделе:
- Подведены итоги экономического состояния муниципальных предприятий за 2016 год. Кому какую оценку поставили и кому из предприятий рекомендовали акционироваться?
- От процедуры единого экзамена страдают и дети, и родители, и учителя. Последним за тяжкий труд никто не платит. Почему железногорских педагогов не принуждают, а уговаривают поработать на экзамене?
- Проект «Прогулки с онкологом» возобновляет железногорский хоспис. Мы публикуем расписание лекций на июль.
Читайте газету "Город и Горожане"!
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Глава Ставропольского края подал в отставку после критики Путина
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров после «прямой линии» президента РФ Владимира Путина подал в отставку. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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