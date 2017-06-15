ВЫЙТИ ИЗ МЕРТВОЙ ПЕТЛИ

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Железногорское муниципальное предприятие «Гортеплоэнерго» может в два счета стать банкротом

А весь энергетический комплекс ЗАТО г. Железногорск перейти в монополию под названием АО «КрасЭко».

АО «КрасЭко», раньше компания носила другое наименование - «КРЭК», эксплуатирует Железногорскую ТЭЦ и поставляет тепло нашей закрытой территории.

Железногорские энергетики задолжали ресурсоснабжающей организации кругленькую сумму. Сейчас в суде рассматривается иск «КрасЭко» и ООО «Кэско» к ГТЭ на 600 млн рублей. От решения краевой фемиды будет зависеть будущее предприятия города. Да и вся система теплоснабжения.

О состоянии дел с долгами (в общей сложности это 1 млрд 400 млн рублей) рассказал на вчерашней сессии глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков. Из чего складывается такая задолженность, мы писали в материале «Пациент еще жив" http://tv.k26.ru/index.php?newsid=13944

Ситуация вокруг муниципального предприятия становится все напряженнее.

Напомним, губернатор Красноярского края распорядился создать единый тепловой узел «Железногорск - Сосновоборск» с передачей теплового комплекса города в единые руки – АО «КрасЭко». Взамен железногорцы якобы получат снижение тарифа на 250-300 рублей.

АО «КрасЭко» даже представило местной власти инвестиционный проект на 1 млрд 400 рублей. За эти деньги проведут модернизацию сетей и построят прямой трубопровод от ЖТЭЦ до поселка Подгорный, что позволит избавиться от поселковой мазутной котельной.

Но радужная перспектива снижения тарифа не греет местных парламентариев и исполнительную власть Железногорска. И вот почему. Передача энергокомплекса (200 км сетей 6 котельных) создаст монополиста в лице АО «КрасЭко», который затем будет диктовать условия населению и юридическим лицам.

Напомним, что КрасЭко (тогда это КРЭК) еще при экс-министре Пашкове заполучил в аренду и стал эксплуатировать электрические сети Железногорска. Арендует пока, платит МП «Горэлектросеть» что-то около 6 млн рублей в месяц. И периодически вбрасывает информацию, как муниципалы «жируют» на эти деньги.

Сегодня аренда котельной №1 СТС ГХК обходится ГТЭ в 17 млн рублей в год. Передать ее на баланс муниципалитета в прошлом году владелец отказался. Сегодня исполнительная власть Железногорска предлагает передать котельную КрасЭко.

Так вот, создав на территории энергомонополиста, местная власть будет лишена даже малейшего на него влияния, но при этом ответственность за энергообеспечение Железногорска нести будет по полной. Да, сейчас АО «КрасЭко» - стопроцентная дочка краевого правительства, но мы-то знаем, как государственная собственность переходит в частные руки. Можно предположить, что инвестиции, которые потратит «КрасЭко» на модернизацию, преспокойненько будут вложены в энерготрариф. Как говорится, бизнес - и ничего личного.

Железногорские власти предлагают сначала увеличить мощности ЖТЭЦ, построив два дополнительных котла, проложить трубопроводы и потом забрать сети ГТЭ. Но на это потребуется не менее 5 млрд рублей. Дать их может только федерация, считает депутат от Единой России Анатолий Новаковский. Парламентарий убежден, что закрытый город, в котором сосредоточено уникальное оборонное космическое и атомное производство, должен быть на особом контроле у власти, прежде всего, у краевой.

На мазутной котельной № 1 ГХК парвому котлу требуется срочный ремонт, котел уже в феврале нельзя будет эксплуатировать по предписанию Ростехнадзора. «КрасЭко» должно будет вложить в его модернизацию почти 15 млн рублей.

Глава администрации ЗАТО Железногорск Сергей Пешков считает, что при передаче теплового комплекса закрытого города в другие руки необходимо взвешенно принимать решение.

Кстати, на недавнее совещание по подготовке к отопительному сезону представители «КрасЭко» и "Кэско" не явились. А на совещании как раз обсуждались проблемы порывов, ремонтов и необходимых вложений для бесперебойного и стабильного отопления города и поселков ЗАТО. И это, кстати, не первый демарш ресурсоснабжающих организаций.

Если решение о передаче энергокомплекса Железногорска будет принято, что будет с коллективом МП «Гортеплоэнерго»? Это волнует железногорских депутатов. Сегодня на предприятии трудиться около 1000 человек, но и этих людей не хватает для обслуживания. Работу 10 человек выполняют 6 сотрудников. И хоть дальнейшая оптимизация недопустима, гарантий, что все работники после смены владельца останутся на свои местах, нет.

Между тем сети теплоснабжения города ветшают. Во время опрессовки труб было обнаружено 40 порывов. «Гортеплоэнерго» продолжает вкладывать средства в замену и ремонт трубопровода, чтобы Железногорск не замерз зимой.